Wetteraussichten für Chemnitz am 27. November

Chemnitz- Am Mittwoch wird es meist bewölkt, die Sonne zeigt sich sehr selten in Chemnitz. Die Temperaturen klettern maximal auf 10 Grad an.

Zum Abend hin bleibt es weiterhin bewölkt und zum Glück ist aktuell noch kein Regen in Sicht. In der Nacht bleiben die Temperaturen um die 8 Grad rech mild.

Der Donnerstag wird dann richtig unschön. Trotz 11 Grad und keinem bevorstehendem Regen, besteht Sturmgefahr. Die Wetterexperten rechnen sogar mit einer Windstärke 8, die auf uns zukommen könnte. Kommen Sie gut durch den Tag.

Ab Freitag wird es wieder besser, auch wenn wieder vereinzelt Niederschläge aufkommen können. Das ganze Wochenende lang bleibt es bewölkt aber ab und zu zeigt sich auch die Sonne . Die Temperaturen bewegen sich bis zum Sonntag auf kühle 3 Grad ab.