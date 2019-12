Wetteraussichten für Chemnitz am 2. Dezember

Chemnitz- Der Montag startet kalt in die Woche. Die Temperaturen gehen nur auf maximal 1 Grad hoch. Die Sonne bleibt uns leider den ganzen Tag über verborgen.

Zum Abend hin ziehen die Wolken auch dann nicht weg. Uns erwarten kalte 1 Grad in der Nacht.

Am Dienstag zeigt sich die Sonne für 3 Stunden. Die maximal Temperatur geht aber trotzdem nur auf 2 Grad hoch. Also ziehen Sie sich warm an.

Im Verlauf der Woche zeigt sich die Sonne dann des öfteren. Am Freitag ist zwar schon wieder Regen angekündigt, aber trotzdem können wir uns die meiste Zeit auf Sonnenschein freuen.