Wetteraussichten für Chemnitz am 12. Dezember

Chemnitz- Der Morgen am Donnerstag startet nass in den Tag. Im Laufe des Tages bleibt es trotz wolkigen Himmel überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen maximal auf 5 Grad an.

Im Verlauf des Abends bleibt es weiterhin bewölkt. Nachts erwarten uns kalte 0 Grad.

Am Freitag bleibt es weiterhin bewölkt und die Sonne zeigt sich leider nur selten am Himmel über Chemnitz. Die Temperaturen gehen maximal auf 3 Grad.

Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken gerne mal ab. Die Temperaturen bewegen sich dabei um die 8-Grad Marke.