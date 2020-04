Wetteraussichten für Chemnitz am 16. April

Chemnitz- Am Donnerstag steigen die Temperaturen bei einem Sonne-Wolken-Mix bis 19 Grad an. In der Nacht sinken die Temperaturen auf nur 7 Grad ab.

Der Freitag bleibt weiterhin bewölkt. Ab und zu kommt die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen steigen auf maximal 16 Grad an.

Am Wochenende können wir uns wieder über mehr Sonnenschein freuen. Die Temperaturen liegen am Samstag bei um die 16 Grad. Der Sonntag wird etwas kühler bei nur 12 Grad.

Die neue Woche geht mit sonnigem Wetter weiter. Bei bis zu 13 Stunden Sonne steigen die Temperaturen jedoch nur auf 11 Grad an.