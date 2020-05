Wetteraussichten für Chemnitz am 14. Mai

Chemnitz- Bei einem Sonne-Wolken-Mix steigen die Temperaturen am Donnerstag bis zu 12 Grad an. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 5 Grad ab.

Am Freitag können wir uns über insgesamt 12 Sonnenstunden freuen. Hin und wieder sind Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen steigen bis zur 13 Grad Marke an.

Auch das Wochenende bleibt trocken. Wir können uns besonders am Sonntag über 13 Stunden Sonne einstellen. Am Samstag ist es ebenfalls sonnig, jedoch sind noch häufiger Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen steigen bis maximal 18 Grad an.

Die neue Woche startet etwas wolkiger. Am Vormittag kommt die Sonne noch einmal zum Vorschein. Nach dem Mittag ist dann jedoch nur noch eine dichte Wolkendecke am Himmel zu sehen. Die Temperaturen bleiben konstant bei 15 Grad.