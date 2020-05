Wetteraussichten für Chemnitz am 7. Mai

Chemnitz- Der Donnerstag wird sonnig bei maximal 15 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen nur auf 9 Grad ab.

Am Freitag wird die Sonne besonders am Nachmittag zum Großteil von Wolken verdeckt. Die Temperaturen klettern nur noch bis zur 19 Grad Marke.

Das Wochenende wird sehr wechselhaft. Bei einem Sonne-Wolken-Mix müssen wir uns besonders Sonntag auf Regen einstellen. Während am Samstag hier und da noch die Sonne zum Vorschein kommt, lässt sie sich am Sonntag gar nicht blicken. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 20 Grad an. Der Sonntag wird etwas kühler bei um die 18 Grad.

In der neuen Woche sinken die Temperaturen drastisch ab. Bei maximal 2 Grad kann es vereinzelt zu Schneeregen kommen. Sie sollten sich also auch auf glatte Straße einstellen.