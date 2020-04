Wetteraussichten für Chemnitz am 30. April

Chemnitz- Der Donnerstag wird bewölkt bei maximal 17 Grad, hin und wieder kommt jedoch die Sonne zum Vorschein. In der Nacht sinken die Temperaturen nur auf 11 Grad ab.

Am Freitag wird die Sonne zum Großteil von Wolken verdeckt. Die Temperaturen klettern nur noch bis zu 14 Grad Marke.

Das Wochenende wird sehr wechselhaft. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken müssen wir uns besonders vormittags auf Regen einstellen. Während am Samstag hier und da noch die Sonne zum Vorschein kommt, lässt sie sich am Sonntag gar nicht blicken. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 14 Grad an. Der Sonntag wird etwas kühler bei maximal 12 Grad.

Die neue Woche startet ebenfalls nass. Der Regenschirm sollte am Montag Ihr ständiger Begleiter sein. Das Quecksilber im Thermometer steigt auf 13 Grad an.