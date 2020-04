Wetteraussichten für Chemnitz am 23. April

Chemnitz- Der Donnerstag wird sonnig bei bis zu 17 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 Grad ab.

Am Freitag wird die Sonne besonders am Nachmittag von Wolken verdeckt. Die Temperaturen steigen noch einmal auf 18 Grad an.

Das Wochenende wird sehr wechselhaft mit einer dichten Wolkendecke am Samstag. Der Sonntag wird wieder etwas sonniger. Die Temperaturen steigen am Samstag nur bis maximal 11 Grad an. Der Sonntag wird etwas wärmer bei um die 15 Grad.

Die neue Woche beginnt dann wieder mit viel Sonnenschein. Bei bis zu 13 Stunden Sonne erreichen die Temperaturen wieder die 20 Grad Marke.