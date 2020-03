Wetteraussichten für Chemnitz am 18. März

Chemnitz- Der Mittwoch wird bei einer Temperatur bis maximal 16 Grad sehr sonnig. Die Nacht wird sternenklar bei bis zu 6 Grad.

Der Donnerstag geht mit allerhand Sonne weiter. Am Nachmittag sind dann vereinzelt wieder Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 14 Grad an.

Am Freitag ist der Himmel vollkommen mit Wolken bedeckt. Die Sonne lässt sich dann fast gar nicht blicken. Die Temperaturen steigen zum Ende der Woche nur noch auf 9 Grad an.

Das Wochenende wird dann wieder etwas wechselhafter. Wir müssen uns auf ein Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Die Temperaturen sinken auf kühle 3 bis 5 Grad ab.