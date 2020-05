Wetteraussichten für Chemnitz am 13. Mai

Chemnitz- Am Mittwoch müssen wir uns auf einen Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen. Dabei steigen die Temperaturen nur auf 14 Grad an. In der Nacht ziehen die Wolken ab und die Temperaturen sinken auf 4 Grad ab.

Auch am Donnerstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 14 Grad.

Am Freitag bleiben die Temperaturen bei um die 14 Grad. Wir dürfen uns über einen Wechsel aus Sonne und Wolken freuen. Vor allem ist jedoch mit bis zu 9 Stunden Sonne zu rechnen.

Auch das Wochenende bleibt Wechselhaft mit einem Sonne-Wolken-Mix und einer Temperatur von maximal 15 Grad.