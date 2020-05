Wetteraussichten für Chemnitz am 6. Mai

Chemnitz- Am Mittwoch müssen wir uns auf einen Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen. Dabei steigen die Temperaturen nur auf 13 Gard an. In der Nacht ziehen die Wolken ab und die Temperaturen sinken auf 6 Grad ab.

Auch am Donnerstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 14 Grad.

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen noch einmal bis zur 20 Grad Marke an. Während am Freitag noch einige Wolken am Himmel zu sehen sind, können wir uns am Samstag auf einen klaren Himmel mit bis zu 15 Sonnenstunden freuen.

Der Sonntag wird wieder etwas kühler bei nur noch maximal 14 Grad. Neben einigen Sonnenstrahlen sind vor allem Regenwolken am Himmel zu sehen. Der Regenschirm sollte also Ihr ständiger Begleiter sein.