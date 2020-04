Wetteraussichten für Chemnitz am 29. April

Chemnitz- Am Mittwoch müssen wir uns auf ein Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 17 Grad einstellen. Die Nacht wird ebenfalls wolkig bei Temperaturen bis 11 Grad.

Der Donnerstag wird regnerisch bei nur 15 Grad. Ab und zu kommt die Sonne zu Vorschein.

Die Regenwolken bleiben auch am Freitag noch über uns. Bei wenig Sonne steigen die Temperaturen nur noch auf maximal 12 Grad an.

Auch das Wochenende wird wechselhaft. Am Samstag wird es noch einmal regnerisch, jedoch kommt auch hin und wieder die Sonne durch. Am Sonntag bleibt es hingegen trocken, aber die Sonne lässt sich nicht blicken. Die Temperaturen steigen bis 12 Grad an.