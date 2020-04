Wetteraussichten für Chemnitz am 22. April

Chemnitz- In der Mitte der Woche können wir uns noch über viel Sonnenschein und Temperaturen um die 16 Grad freuen. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 6 Grad ab.

Der Donnerstag bleibt weiterhin wolkenfrei. Die Temperaturen steigen noch bis auf 18 Grad an.

Am Freitag müssen wir uns dann wieder auf erste Wolken einstellen. Die Temperaturen steigen hingegen noch einmal auf 18 Grad an.

Das Wochenende wird etwas wechselhafter. Am Samstag steigen die Temperaturen nur noch bis maximal 11 Grad an. Außerdem ist am Nachmittag mit Regenschauern zu rechnen. Der Sonntag bleibt trocken bei um die 14 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab.