Wetteraussichten für Chemnitz am 15. April

Chemnitz- Der Mittwoch wird sonnig bei einer Temperatur von bis zu 13 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 Grad ab.



Am Donnerstag ziehen dann wieder einige Wolken auf. Die Temperaturen steigen dennoch bis auf 18 Grad an.

Am Freitag sinken die Temperaturen dann wieder etwas ab. Bei bis zu 16 Grad können wir uns hingegen auf bis zu 13 Stunden Sonnenschein freuen.

Das Wochenende wird etwas wechselhafter. Am Samstag steigen die Temperaturen bei ca. 14 Sonnenstunden und wenigen Wolken bis maximal 16 Grad an. Am Sonntag müssen wir uns besonders am Nachmittag auf eine dichte Wolkendecke einstellen. Dabei soll es jedoch weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad an.