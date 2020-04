Wetteraussichten für Chemnitz am 8. April

Chemnitz- Der Mittwoch wird sonnig bei bis zu 17 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 Grad ab. Der Himmel bleibt Wolkenfrei.

Am Donnerstag ziehen dann wieder einige Wolken auf. Besonders am Nachmittag müssen wir mit Regenschauern rechnen. Die Temperaturen steigen dennoch auf 18 Grad an.

Am Karfreitag sinken die Temperaturen dann wieder etwas ab. Bei bis zu 15 Grad können wir uns hingegen wieder auf mehr Sonnenschein freuen.

Das Oster-Wochenende wird sehr wechselhaft. Am Samstag steigen die Temperaturen bei ca. 10 Sonnenstunden und wenigen Wolken auf bis zu 19 Grad an. Der Sonntag wird nass. Trotz der sommerlichen 20 Grad, müssen wir uns besonders am Nachmittag auf Regenschauer einstellen.