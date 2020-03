Wetteraussichten für Chemnitz am 25. März

Chemnitz- Am Mittwoch dürfen wir uns auf viel Sonnenschein freuen. In der Nacht erwartet uns ein sternenklarer Himmel bei bis zu -2 Grad.

Der Donnerstag geht bei bis zu 10 Sonnenstunden mit frühlingshaftem Wetter weiter. Die Temperaturen steigen auf maximal 9 Grad an.

Am Freitag steigen die Temperaturen dann wieder etwas an. Bei bis zu 13 Grad sind nun auch wieder ein paar Wolken am Himmel zu sehen.

Auch am Wochenende müssen wir uns auf ein Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Während die Temperaturen am Samstag noch bis zur 13 Grad Marke klettern, wird der Sonntag schon wieder etwas kühler bei maximal 8 Grad.