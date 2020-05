Wetteraussichten für Chemnitz am 12. Mai

Chemnitz- Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen am Dienstag auf nur 11 Grad an. In der Nacht verdecken die Wolken weiterhin den Sternenhimmel, dabei sinken die Temperaturen auf 7 Grad ab.

Am Mittwoch und Donnerstag wird es größtenteils bewölkt. Am Vormittag kommt die Sonne hier und da zum Vorschein. In der Nacht kommt es dann zu Regenschauern. Die Temperaturen steigen maximal auf 13 Grad an.

Der Freitag wird wieder etwas sonniger mit bis zu 9 Sonnenstunden. Am Nachmittag müssen wir uns zwar wieder auf eine dichte Wolkendecke einstellen, doch diese lockert zum Abend hin wieder etwas auf.

Auch am Samstag müssen wir uns wieder auf ein Sonne-Wolken-Mix einstellen. Die Temperaturen steigen dabei bis 15 Grad an.