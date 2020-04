Wetteraussichten für Chemnitz am 28. April

Chemnitz- Der Dienstag wird sonnig bei bis zu 21 Grad. Erst am Nachmittag ziehen dann erste Wolken auf. In der wolkenverhangenen Nacht sinken die Temperaturen bis zu 13 Grad ab.

Der Mittwoch geht bei bis zu 14 Sonnenstunden mit frühlingshaftem Wetter weiter. Die Temperaturen steigen dabei auf milde 15 Grad an.

Am Donnerstag wird es noch einmal etwas wärmer bei 17 Grad.

Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken, können wir uns am Freitag auf bis zu 18 Grad freuen. Am Nachmittag verschwindet die Sonne jedoch für ein paar Stunden hinter der dichten Wolkendeck.

Am Samstag steigt das Quecksilber im Thermometer dann nur noch bis zur 14 Grad Marke an. Trotz einiger Wolken, können wir uns am Wochenende wieder über mehr Sonnenschein freuen.