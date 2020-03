Wetteraussichten für Chemnitz am 31. März

Chemnitz- Am Dienstag steigen die Temperaturen bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken auf nur 2 Grad an. In der Nacht müssen wir uns dann auf eisige -5 Grad einstellen.

Der Mittwoch geht bei bis zu 11 Sonnenstunden mit frühlingshaftem Wetter weiter. Die Temperaturen steigen auf maximal 6 Grad an.

Auch am Donnerstag bleibt es sehr kühl bei einer Temperatur von nur 8 Grad. Es bleibt sonnig. Jedoch sind nun auch wieder einige Wolken am Himmel zu sehen.

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen wieder leicht an. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken, müssen wir uns am Freitag noch auf 8 Grad einstellen. Der Samstag wird dann etwas wärmer bei um die 10 Grad.