Wetteraussichten für Chemnitz am 16. März

Chemnitz- Die Woche startet sonnig bei milden Temperaturen bis zu 13 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 3 Grad ab.

Der Dienstag geht mit viel Sonnenschein und wenig Wolken weiter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad an.

Am Mittwoch legt die Sonne noch einmal eine Schippe drauf. Dann steigt das Quecksilber im Thermometer auf 15 Grad an. Wolken findet man in der Mitte der Woche nur sehr selten.

Am Donnerstag sinken die Temperaturen dann rapide auf 9 Grad ab. Außerdem müssen wir uns uns wieder auf mehr Wolken einstellen. Vereinzelt müssen wir zudem wieder mit Regenschauern rechnen.

Auch der Freitag wird deutlich wechselhafter als noch zum Beginn der Woche. Vormittags kann es zu Schneeregen kommen, die zum Nachmittag nachlassen. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 7 Grad an.