Wetteraussichten für Chemnitz am 13. März

Chemnitz- Der Freitag wir sonnig bei um die 7 Grad. Auch heute sind wieder Sturmböen gemeldet. In der Nacht bleibt es weitgehend trocken mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen sinken auf 2 Grad ab.

Samstag und Sonntag können wir uns auf bis zu 9 Sonnenstunden freuen. Die Sonnenbrille ist am Wochenende also ein praktischer Begleiter. Der Samstag wird noch recht kühl bei maximal 5 Grad. Am Sonntag jedoch steigt das Quecksilber im Thermometer bis zur 11 Grad Marke an.

Die neue Woche geht mit sonnigem Wetter weiter. Vereinzelt sind Wolken am Himmel zu sehen. Dabei steigen die Temperaturen am Montag sogar bis auf 14 Grad an. Der Dienstag wird etwas kühler mit maximal 12 Grad.