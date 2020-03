Wetteraussichten für Chemnitz am 12. März

Chemnitz- Für den Donnerstag sind erneut Unwetterwarnungen gemeldet. Wir müssen uns auf Sturmböen bis Windstärke 9 und Regenschauer einstellen. In der Nacht ziehen die Wolken etwas ab. Die Temperaturen sinken auf auf 4 Grad ab.

Am Freitag dürfen wir uns über viel Sonnenschein freuen. Bei stürmischen Böen bis 62 km/h steigen die Temperaturen nur auf 7 Grad an. Am Nachmittag sind dann vereinzelt wieder Wolken am Himmel zu sehen.

Auch das Wochenende wird frühlingshaft mit bis zu 10 Sonnenstunden am Sonntag. Die restlichen Wolken vom Samstag verschwinden in der Nacht. Zudem steigen die Temperaturen von 6 auf bis zu 11 Grad an.

Die neue Woche beginnt ebenso schön. Bei milden Temperaturen bis 12 Grad können wir uns auf ein Sonne-Wolken-Mix einstellen. Die starken Windböen lassen etwas nach.