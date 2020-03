Wetteraussichten für Chemnitz am 11. März

Chemnitz- Nach einem verregneten Mittwoch, ziehen die Wolken in der Nacht etwas ab. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad an.

Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken, können wir am Donnerstag mit Temperaturen um die 12 Grad rechnen. Besonders am Nachmittag müssen Sie sich auf Sturmböen einstellen.

Der Freitag wird mit 6 Sonnenstunden und Temperaturen bis zu 8 Grad sehr angenehm. Der Wind lässt zum Ende der Woche etwas nach.

Auch am Wochenende können wir uns auf allerhand Sonne einstellen. Am Samstag sind, bei Temperaturen bis 7 Grad, noch häufiger Wolken am Himmel zu sehen. Diese ziehen am Sonntag wieder ab. Dabei steigen die Temperaturen bis 10 Grad an.