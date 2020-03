Wetteraussichten für Chemnitz am 6. März

Chemnitz- Zum Ende der Woche ist der Himmel bedeckt. Vereinzelt müssen wir uns auf Regen einstellen. Auch in der Nacht ist mit Regenschauer bei einer Temperatur bis maximal 3 Grad zu rechnen.

Das Wochenende startet verregnet bei kühlen 4 Grad. Der Regenschirm sollte daher ihr ständiger Begleiter sein. Zum Nachmittag hin lässt der Regen nach, es sind dennoch allerhand Wolken am Himmel zu sehen. Die Sonne lässt sich erst am Sonntag wieder blicken. Bei leichten Windböen steigen die Temperaturen auf 7 Grad an.

Die neue Woche startet dann wieder wechselhaft. Der Montag bleibt noch trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen bis zu 8 Grad. Am Dienstag müssen wir uns dann wieder auf Regen einstellen. Nebenbei lässt sich hin und wieder die Sonne leicht blicken. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad an.