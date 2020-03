Wetteraussichten für Chemnitz am 05. März

Chemnitz- Heute können wir uns auf einen sonnigen Donnerstag freuen. In der Nacht kommt es allerdings zu Regenschauer bei einer Temperatur bis maximal 5 Grad. Am Freitag ziehen die Wolken nicht ab. Bei Temperaturen um die 7 Grad kommt jedoch hin und wieder die Sonne zum Vorschein. Dabei soll es tagsüber trocken bleiben.

Das Wochenende wird wieder sehr wechselhaft. Am Samstag sollte Sie sich, bei kühlen 4 Grad, am Vormittag auf Regen einstellen. Gegen Nachmittag lassen die Regenschauer zwar nach, dafür erwarten uns wieder Sturmböen bis 44 km/h. Zum Sonntag können wir uns wieder auf bis zu 4 Sonnenstunden freuen. Die Temperaturen steigen dabei auf 7 Grad. Die neue Woche startet dann wieder mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Trotz leichter Sturmböen bis 40km/h steigt das Quecksilber im Thermometer bis maximal 8 Grad an.