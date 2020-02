Wetteraussichten für Chemnitz am 7. Februar

Chemnitz- Der Freitag beendet die Woche mit einem bewölkten Himmel. Die Chance auf Sonnenschein ist sehr gering, aber nur selten ist mit Niederschlag zu rechnen.

Die Temperaturen gehen nur auf maximal 4 Grad hoch. Am Abend lockern sich die Wolken langsam auf. Nachts ist es klar bei Temperaturen von kalten 0 Grad.

Am Samstag wird es ordentlich sonnig. Bei acht Stunden Sonne gehen die Temperaturen rauf auf 9 Grad. Der Regen bleibt uns zum Glück erspart. Am Sonntag zeigt sich ebenso die Sonne am Himmel über Chemnitz. Zwar werden Wolken aufziehen, aber die Temperaturen gehen hoch auf 12 Grad.

Zum Start in die nächste Woche können wir die meiste Zeit mit Regen rechnen. Größtenteils wird es bewölkt sein aber die Sonne kann sich für eineinhalb Stunden durchkämpfen. Am Dienstag können wir sogar wieder mit Schneefall rechnen. Die Temperaturen bewegen sich um die 6-Grad-Marke.