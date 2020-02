Wetteraussichten für Chemnitz am 25. Februar

Chemnitz- Der Dienstag startet genauso ungemütlich wie der Montag. Orkan Yulia sorgt weiterhin für stürmische Böen ab Windstärke 8. Die meiste Zeit über bleibt es bewölkt und regnerisch. Aufgrund des unschönen Wetters, steigen die Temperaturen auf nur 4 Grad an. Zum Abend hin bleibt es wolkig und die Temperaturen bleiben bei 5 Grad.

Auch am Mittwoch ziehen die Wolken nicht ab. Vereinzelt müssen wir uns auf Schneeregen bei Temperaturen um die 4 Grad einstellen. Zum Abend hin lassen die Schauer nach. Zum Ende der Woche wird es immer freundlicher. Bei leicht bewölktem Himmel, lässt sich auch die Sonne wieder häufiger Blicken. Die Temperaturen bewegen sich jedoch noch immer um die 4 Grad Marke. Am Samstag ist hingegen wieder mit Regenschauern zurechnen. Dennoch steigen die Temperaturen auf milde 10 Grad an. Richten Sie sich also wieder auf eine wechselhafte Woche ein und genießen Sie die wenigen Sonnenstunden.