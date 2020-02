Wetteraussichten für Chemnitz am 26. Februar

Chemnitz- Mittwoch steht eine Wettervorwarnung an. Laut Wetterexperten besteht eine Sturmgefahr ab Windstärke 8. Der Himmel ist ganztägig mit Wolken bedeckt und vereinzelt kann es zu Schneeregen kommen. Die Temperaturen steigen nur auf maximal 3 Grad an. Nachts sinken die Temperaturen bei bewölktem Himmel auf 1 Grad.

Am Donnerstag kehrt am Nachmittag die Sonne wieder zurück. Die Temperaturen bewegen sich um die 4 Grad. Bis zum Ende der Woche soll es weiterhin wechselhaft bleiben. Am Samstag verdichtet sich die Wolkendecke immer mehr und ein Regenschirm sollte ihr ständiger Begleiter sein. Dabei steigen die Temperaturen allerdings auf bis zu 8 Grad an. Zum Sonntag scheint dann wieder häufiger die Sonne bei Temperaturen um die 7 Grad Marke.