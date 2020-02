Wetteraussichten für Chemnitz am 11. Februar

Chemnitz- Der Dienstag startet genauso ungemütlich wie der Montag. Orkan Sabine sorgt weiterhin für stürmische Böen bis zu 88 Km/h. Die meiste Zeit über soll es regnen und mit Sonne ist zunächst nicht zu rechnen.

Trotz des unschönen Wetters, steigen die Temperaturen auf 5 Grad an. Zum Abend hin hören die Niederschläge größtenteils auf. Nachts soll es trocken bleiben und die Temperaturen sinken auf kühle 2 Grad ab.

Am Mittwoch lässt dich Sonne wieder etwas öfter blicken. Teilweise können wir mit einigen Schauern rechnen und die Temperaturen klettern rauf auf 5 Grad. Niederschlag scheint im Moment auch noch nicht in Sicht.

Am Freitag sollten Sie dann wieder ihren Regenschirm Griffbereit haben. Bei Temperaturen um die 5 Grad, kommt es immer wieder gelegentlich zu Regenschauern. Am Samstag gibt es dafür wieder etwas mehr Sonne und auch der Regen scheint verschwunden. Richten Sie sich also auf eine wechselhafte Woche ein und genießen Sie die wenigen Sonnenstunden.