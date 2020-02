Wetteraussichten für Chemnitz am 27. Februar

Chemnitz- Am Donnerstag wird in Chemnitz wieder Schneeregen erwartet. Dabei sinken die Temperaturen auf 3 Grad. Nachts geht der Schneeregen in Schnee über, wobei die Temperaturen auf 0 Grad absinken.

Der Freitag präsentiert sich wechselhaft. Trotz des bedeckten Himmels kommt stellenweise die Sonne durch. Die Temperaturen steigen wieder auf 3 Grad an.

Auch am Wochenende geht es wechselhaft weiter. Bei bewölktem Himmel und Temperaturen um die 7 Grad, kommt stellenweise die Sonne durch. Regen ist nicht in Sicht.

Zum Start der neuen Woche wechseln sich dann Sonne und Wolken nach wie vor ab. Das Quecksilber im Thermometer steigt dabei bis zur 8 Grad Marke an.