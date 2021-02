Wetteraussichten für Chemnitz am 1. Februar

Chemnitz- Die neue Woche startet mit Sonnenschein in Chemnitz. Bei minus 10 Grad ist es aber sehr frostig. Im weiteren Tagesverlauf zieht sich der Himmel immer mehr zu, das Thermometer steigt auf maximal minus 1 Grad.

In der Nacht ist der Himmel bedeckt. Es werden Temperaturen um minus 6 Grad erreicht.

Am Dienstag können sich die Chemnitzer über meist ungetrübten Sonnenschein freuen. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 9 und minus 2 Grad. Abends dominieren dann dichte Wolken den Himmel, aber es bleibt weiterhin trocken.

In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab, wobei es meist mehr Wolken als Sonnenschein gibt. Der Mittwoch bringt bei bis zu 4 Grad noch einmal bis zu einer Stunde Sonne nach Chemnitz. Der Donnerstag wird wolkenverhangen, die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad an. Am Freitag können wir zwischen vielen Wolken ab und an mit Sonnenschein rechnen. Es werden bis zu 2 Grad erreicht.