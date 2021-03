Wetteraussichten für Chemnitz am 1. März

Chemnitz- Die neue Woche startet grau und regnerisch in Chemnitz. Bei Werten von circa 1 Grad und mäßigem Wind ist es zudem sehr frisch. Im weiteren Tagesverlauf kann sich die Sonne aber dann doch noch an den Wolken vorbei schieben und am Nachmittag ungehindert vom blauen Himmel strahlen. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 7 Grad.

In der Nacht ist es wolkig, das Thermometer zeigt frostige minus 1 Grad an.

Am Dienstag können sich die Chemnitzer auf bis zu 10 Sonnenstunden freuen. Den ganzen Tag scheint die Sonne bei Temperaturen zwischen minus 2 Grad am Morgen und 13 Grad am Nachmittag.

In den kommenden Tagen bleibt es zunächst noch sonnig und mit Temperaturen über 10 Grad eigentlich zu warm für diese Jahreszeit, bevor es am Freitag wechselhafter und auch wieder kühler wird. Es muss dann auch nochmal mit Nachtfrost gerechnet werden.