Wetteraussichten für Chemnitz am 10. November

Chemnitz- Ist es am Morgen noch neblig bei Temperaturen um 0 Grad, scheint im späteren Tagesverlauf die Sonne ungehindert von einem wolkenlosen blauen Himmel. Die Höchstwerte liegen dann bei circa 7 Grad.

Am Abend ist es locker bewölkt, bevor zur Nacht hin wieder Nebel aufzieht. Das Thermometer sinkt auf 0 Grad ab.

Am Mittwoch ist der Himmel meist bedeckt, die Sonne kann sich meist nicht durchsetzen. Die Temperaturen erreichen bis zu 9 Grad.

In den kommenden Tagen ist es locker bis stark bewölkt. Erst zum Wochenende hin wird es wieder freundlicher und am Samstag können wir wieder mit mehr Sonne als Wolken rechnen. Die Temperaturen steigen ebenfalls kontinuierlich an, von 10 Grad am Donnerstag bis auf 15 Grad am Samstag.