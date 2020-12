Wetteraussichten für Chemnitz am 11. Dezember

Chemnitz- Am Freitag bleibt die Wolkendecke über Chemnitz meist den ganzen Tag über geschlossen. Bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad schafft es die Sonne selten, sich an den dicken grauen Wolken vorbei zu schieben.

Auch in der Nacht bleibt es bedeckt. Die Temperaturen bewegen sich mit 1 Grad knapp über dem Gefrierpunkt.

Der Samstag bringt keine Wetteränderung. Es bleibt den Tag über bedeckt aber trocken bei Werten bis maximal 4 Grad.

Wolkenverhangen werden auch die nächsten Tage in Chemnitz. Am Sonntag ist von Tagesbeginn bis zur Nacht der Himmel bedeckt bei 1 bis maximal 5 Grad. Der Montag bringt dann ein wenig Auflockerung. Ab und an gibt es sogar ein wenig Sonnenschein. Die Werte steigen auf maximal 6 Grad. Noch ein Grad mehr schaffen wir dann am Dienstag. Bei 7 Grad dominieren Wolken den Chemnitzer Himmel.