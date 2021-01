Wetteraussichten für Chemnitz am 11. Januar

Chemnitz- Am Montag starten wir in Chemnitz zunächst mit einem lockeren Mix aus Sonne und Wolken. Dabei ist es mit minus 7 Grad sehr frostig. Im weiteren Tagesverlauf zieht sich die Wolkendecke dann ganz zu. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 2 und 0 Grad.

In der Nacht bleibt es bedeckt. Die Tiefstwerte erreichen minus 1 Grad.

Am Dienstag können wir in Chemnitz mit Schneefällen rechnen. Besonders am Vormittag und Nachmittag ist neuer Schnee gemeldet. Am Abend gehen diese dann in Regen über. Das Thermometer zeigt zwischen 0 und 1 Grad.

Die kommenden Tage bleiben wechselhaft. Am Mittwoch ist es regnerisch bei Werten um den Gefrierpunkt. Am Donnerstag bringt zunächst etwas Neuschnee, später ist es bedeckt, aber trocken bei minus 5 bis minus 3 Grad. Auch am Freitag schneit es bei Temperaturen zwischen minus 2 und 8 Grad.