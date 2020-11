Wetteraussichten für Chemnitz am 11. November

Chemnitz- Am Mittwoch ist der Himmel über Chemnitz stark bewölkt. Die Sonne sehen wir heute gar nicht. Bei Temperaturen von 0 Grad am Morgen und 10 Grad am Nachmittag bleibt es aber trocken.

Auch in der Nacht ziehen Wolkenfelder über Chemnitz hinweg. Bei Tiefstwerten um 5 Grad ist es aber nicht so kalt wie die vergangenen Nächte.

Am Donnerstag erwartet die Chemnitzer bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad ein lockerer Sonne-Wolke-Mix. Mit Regen ist erstmal nicht zu rechnen.

In den kommenden Tagen ändern sich die Wetterprognosen wenig. Lockere und dichtere Bewölkung wechseln sich ab, die Sonne lässt sich kaum blicken. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 12 und 14 Grad und nachts um die 6 Grad-Marke. Es bleibt weiterhin trocken.