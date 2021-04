Chemnitz- Am Montag macht der April mal wieder, was er will. Bei Höchsttemperaturen von 12 Grad erwarten uns insgesamt fünf Sonnenstunden. Allerdings ist ab dem Mittag immer wieder mit Regen zu rechnen. In der Nacht bleibt es regnerisch. Die Temperaturen fallen auf 6 Grad.

Die weiteren Wetteraussichten sehen Sie hier im Video: