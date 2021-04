Wetteraussichten für Chemnitz am 20. April

Chemnitz- Am Dienstag bleibt es in Chemnitz bewölkt. Bei Höchstwerten von 13 Grad ist mit dem ein oder anderen Regenschauer zu rechnen. In der Nacht bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf 6 Grad.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Uns erwarten kurze Regenschauer bei Temperaturen um die 13 Grad.

Auch am Donnerstag muss der Regenschirm eingepackt werden. Bei Höchsttemperaturen von 7 Grad lässt sich die Sonne nur vereinzelt blicken.

Der Freitag startet mit leichten Schnee- und Graupelschauern. Bei um die 6 Grad bleibt es den ganzen Tag über regnerisch.

Am Samstag zieht der Himmel über Chemnitz etwas auf. Uns erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von bis zu 7 Grad.