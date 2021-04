Wetteraussichten für Chemnitz am 23. April

Chemnitz- Am Freitag bleibt der Himmel überwiegend bedeckt, nur am Morgen lässt sich die Sonne kurz blicken. Bei bis zu 8 Grad bleibt es aber trocken. Auch in der Nacht bleibt es bewölkt. Die Temperaturen fallen auf bis zu 2 Grad.

Am Samstag können wir mit satten 8 Sonnenstunden rechnen. Bei Maximaltemperaturen von 9 Grad wechseln sich Sonne und vereinzelte Wolken am Himmel ab.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es freundlich. Am Sonntag erwartet uns ein strahlend blauer Himmel bei angenehmen 10 Grad. Auch der Montag zeigt sich überwiegend sonnig. Bei Höchsttemperaturen von 11 Grad sind nur vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen. Der Dienstag zeigt sich ähnlich. Bei angenehmen 12 Grad erwartet uns ein sonniger Tag mit nur wenigen Wolken.