Wetteraussichten für Chemnitz am 27. April

Chemnitz- Der Dienstag zeigt sich in Chemnitz überwiegend sonnig. Bei Höchsttemperaturen von 11 Grad sind nur vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen. Die Nacht bleibt sternenklar bei Temperaturen um die -1 Grad.

Auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne den ganzen Tag am Chemnitzer Himmel. Bei Temperaturen von 12 Grad ziehen lediglich ab Nachmittag vereinzelt Wolken auf.

In den kommenden Tagen wird es wechselhaft. Am Donnerstag zeigt sich der Chemnitzer Himmel bei Temperaturen von 16 Grad grau in grau, es ist mit Regen zu rechnen. Auch am Freitag bleibt der Himmel wolkenverhangen. Bei vereinzelten Regenschauern erreichen die Temperaturen maximal 12 Grad. Am Samstag zeigt sich die Sonne zumindest 2 Stunden. Bei Temperaturen von 10 Grad bleibt es aber trocken.