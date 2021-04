Wetteraussichten für Chemnitz am 26. April

Chemnitz- Der Montag zeigt sich in Chemnitz überwiegend sonnig. Bei Höchsttemperaturen von 11 Grad sind nur vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen. Die Nacht bleibt sternenklar bei Temperaturen um die 1 Grad.

Der Dienstag zeigt sich ähnlich. Bei angenehmen 12 Grad erwartet uns ein sonniger Tag mit nur wenigen Wolken.

In den kommenden Tagen wird es wechselhaft. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Dabei sind kürzere Regenschauer möglich. Die Temperaturen liegen bei 12 Grad. Am Donnerstag erwartet uns ein strahlend blauer Himmel. Sonne pur begleitet uns bei Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad. Am Freitag steigen die Temperaturen noch einmal an auf frühlingshafte 17 Grad an. Dabei erwartet uns viel Sonne mit einigen wenigen Wolken am Himmel.