Wetteraussichten für Chemnitz am 30. April

Chemnitz- Am Freitag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Bei maximal 11 Grad bleibt es aber trocken. In der Nacht bleibt der Himmel wolkenverhangen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 6 Grad.

Auch der Samstag wird in Chemnitz eher grau. Bei 12 Grad sind kürzere Regenschauer immer wieder möglich.

Die kommenden Tage bleiben auch eher trübe. Der Sonntag wird bewölkt und den ganzen Tag über verregnet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad. Am Montag kann der Regenschirm dann wieder weggepackt werden. Bei Temperaturen von bis zu 10 Grad wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf angenehme 16 Grad. Es bleibt überwiegend bewölkt, aber die Sonne lässt sich zumindest am Morgen für ein paar Stunden blicken.