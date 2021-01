Chemnitz- Am Mittwoch wird es wieder windig, mit Böen von bis zu 68 km/h. Unter anderem ist mit Regenschauern zu rechnen und die Temperaturen schwanken zwischen -3 und 0 Grad.

In der Nacht bleibt es weiterhin bedeckt und regnerisch. Dabei sinken die Temperaturen auf kalte -4 Grad ab. Der Donnerstag zeigt sich weiterhin winterlich mit einigen Schneefällen. Bei Temperaturen zwischen -4 und -2 Grad, bleibt es auch tagsüber kalt. In den kommenden Tagen bleibt es weiterhin sehr kalt. Am Freitag gibt es zusätzlichen Schnee und das Wochenende startet mit frostigen – 8 Grad.