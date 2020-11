Wetteraussichten für Chemnitz am 12. November

Chemnitz- Am Donnerstag hat es die Sonne schwer durch die Wolkendecke zu kommen. Bereits am Morgen ziehen dichte Wolken über Chemnitz hinweg. Bei Höchstwerten von 10 Grad fällt am Abend sogar etwas Regen.

Auch nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei einer Temperatur von 6 Grad.

Der Freitag startet zunächst mit einem überwiegend blauen Himmel, an dem nur vereinzelte Wolken entlangziehen. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt dichte Bewölkung aber es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf 12 Grad.

In den kommenden Tagen wird es wechselhafter. Am Samstag ist es den ganzen Tag bewölkt. Morgens noch trocken, regnet es ab Mittag den ganzen Tag. Am Sonntag ist es ebenfalls bewölkt, aber es sind keine Regenschauer gemeldet. Der Start in die neue Woche beginnt mit einem lockeren Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen liegen am Wochenende bei 13 bis 16 Grad, am Montag bei 10.