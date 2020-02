Wetteraussichten für Chemnitz am 28. Februar

Chemnitz- Am Freitag ist der Himmel bedeckt. Nach morgendlichen Schneeschauern, kommt am Nachmittag die Sonne durch. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 4 Grad an. Nachts bleibt es weiterhin wolkig über Chemnitz. Das Quecksilber im Thermometer bewegt sich um die 1 Grad.

Und auch zum Wochenende wird es wechselhaft. Am Samstag kommt es nachmittags zu Regenschauern, teilweise kommt auch die Sonne durch. Dabei steigen die Temperaturen auf 9 Grad. Der Sonntag wird dann wieder etwas schöner. Bei etwa 5 Sonnenstunden steigen die Temperaturen auf 7 Grad.

Zum Wochenstart geht es mit schönem Wetter weiter. Uns erwartet ein Sonne-Wolken-Mix bei maximal 8 Grad.