Wetteraussichten für Chemnitz am 21. Februar

Chemnitz- Am Freitag liegen erneut Unwetterwarnungen für Chemnitz vor. Der Himmel ist bedeckt, vereinzelt kann sich jedoch die Sonne zeigen, aber auch Schneeregen und Sturmböen von bis zu 88 km/h können uns erwarten. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 5 Grad an.

Nachts bleibt es weiterhin wolkig über Chemnitz. Das Quecksilber im Thermometer bewegt sich um die 4 Grad.

Und auch der Start ins Wochenende wird wechselhaft und stürmisch. Am Samstag bleibt es trocken mit vereinzeltem Sonnenschein und Temperaturen um die 10 Grad. Am Sonntag wird es jedoch ungemütlich. Es ziehen immer mehr Wolken auf und haben Regen im Gepäck. Vergessen Sie also ihren Regenschirm nicht, wenn Sie das Haus verlassen.

Die Woche startet dann jedoch deutlich freundlicher. Uns erwartet ein Sonne-Wolken-Mix bei maximal 11 Grad.