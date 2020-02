Wetteraussichten für Chemnitz am 14. Februar

Chemnitz- Am Freitag ist das Wetter in Chemnitz sehr verregnet. Im Gegensatz zu den Tagen zuvor, schwächt der Wind etwas ab.Den ganzen Tag über bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 6 Grad an.

Nachts bleibt es weiterhin wolkig über Chemnitz. Dabei sinken die Temperaturen auf 3 Grad ab.

Das Wochenende startet dann jedoch deutlich freundlicher. Am Samstag kann sich Chemnitz zumindest über einen trockenen Tag mit vereinzeltem Sonnenschein und Temperaturen um die 10 Grad freuen. Am Sonntag ziehen dann die Temperaturen noch einmal richtig an und es werden maximal 16 Grad erreicht. Allerdings kommt auch der Sonntag nicht ganz ohne Wolken aus.

Zum Start der neuen Woche wird das Wetter unbeständig. Die Temperaturen bewegen sich jedoch um die 11 Grad Marke.