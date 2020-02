Chemnitz- Am Freitag liegen erneut Unwetterwarnungen für Chemnitz vor. Der Himmel ist bedeckt, vereinzelt kann sich jedoch die Sonne zeigen, aber auch Schneeregen und Sturmböen von bis zu 88 km/h können uns erwarten. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 5 Grad an. Wie sich das Wetter am Wochenende entwickelt, sehen Sie im Video.