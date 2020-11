Wetteraussichten für Chemnitz am 13. November

Chemnitz- Mit einem wolkenlosen Himmel startet der Freitag in Chemnitz. Doch das bleibt leider nicht den ganzen Tag so, ab Mittag ziehen immer mehr Wolken auf, bis am Abend eine geschlossene Wolkendecke über Chemnitz zu sehen ist. Bei Temperaturen von 12 Grad bleibt es aber trocken.

Auch nachts bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 10 Grad.

Der Samstag zeigt sich ebenfalls nicht von seiner besten Seite. Dichte Wolken dominieren den Himmel, die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad. Ab Mittag kommen dann noch Regenschauer dazu, die bis zum Abend anhalten.

In den kommenden Tagen wird es wieder etwas freundlicher. Am Sonntag ist es zwar noch bewölkt, aber es bleibt bei 16 Grad trocken. Am Montag erwartet uns ein lockerer Sonne-Wolken-Mix bei etwa 10 Grad. Auch am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei Werten zwischen 6 und 9 Grad bleibt es aber auch dann trocken.