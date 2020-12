Wetteraussichten für Chemnitz am 14. Dezember

Chemnitz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken begrüßt uns die neue Woche in Chemnitz. Dabei werden Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad erreicht.

In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 3 Grad.

Am Dienstag ziehen lockere Wolkenfelder über den Chemnitzer Himmel. Das Thermometer erreicht 5 bis maximal 7 Grad.

In den nächsten Tagen gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke. Mittwoch und Donnerstag liegen erreicht das Thermometer bei Werte zwischen 4 und 6 Grad. Am Freitag sind es dann nur noch maximal 5 Grad. Regen ist vorerst nicht in Sicht.